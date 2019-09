Revela Van Ness ser VIH positivo

Cd. de México.

En una entrevista para The New York Times, el presentador dijo que era momento de abrirse sobre temas como su enfermedad y sus problemas de adicciones, previo al lanzamiento de su libro de memorias.



"He tenido pesadillas todas las noches durante los últimos tres meses porque tengo miedo de sentirme tan vulnerable ante la gente, pero hay temas de los que hay que hablar", declaró.



El también estilista compartió que después de desmayarse mientras trabajaba en su estudio de belleza, se le realizó la prueba que detectó el padecimiento.



"Ese día fue tan devastador como podrán imaginar", dijo.



La estrella de televisión decidió revelar su situación como respuesta a la estigmatización, que según él, que la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto sobre la comunidad LGBT+.



Van Ness también dijo que haber sufrido una agresión sexual a temprana edad, derivó en adicciones, a las que se refirió como comportamientos autodestructivos.



"Muchas personas que sobrevivimos a una agresión sexual, desarrollamos traumas compuestos.



"Anunciaba sexo para recaudar dinero y comprar dinero a través de internet", detalló.