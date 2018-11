Revela su verdadera edad

Madrid, España

Aún quedan unas semanas para que el Aquaman de Jason Momoa que dirige James Wan (Saw e Insidius) llegue a los cines, pero poco a pocos e van revelando nuevos detalles de la película de DC. En un nuevo libro sobre el arte visual de la película se revela cuál es exactamente la edad de Arthur Curry.

El libro titulado Aquaman: Arthur's Guide For Atlantis presenta un enfoque similar al de un diario en el que se narra la historia de Curry, el príncipe de Atlantis interpretado por Momoa.

SU NACIMIENTO

En una de las páginas se muestra una cronología con los principales eventos para el Reino Submarino. Y escrito a mano hay una nota sobre el nacimiento de Aquaman, fechado en 1986. Es decir, que tendría 32 años en la actualidad.

Esto resuelve una de las preguntas sin respuesta de Liga de la Justicia, que en ningún momento revelaba la verdadera edad de Aquaman. Además, encaja perfectamente con la escena de los tráilers en la que el joven Arthur sale en una visita del colegio al acuario.

DIFIERE UN POCO

La visión de Wan para este Aquaman difiere un poco de la presentada por Zack Snyder, en la que era un personaje arisco que se negaba a prestar ayuda de manera desinteresada. Según el propio Momoa, "es un personaje serio, pero también está muy cansado".

"Él acaba de ver muchas cosas y realmente no confía en nadie", explicó el actor en una entrevista con ComicBook en el set de rodaje. "Creo que tiene que volver a confiar, y en eso se basaba Liga de la Justicia, en montar el equipo. Pero hay cosas que simplemente no puedes hacer con él. Hay cosas que puedes hacer con Batman, o Superman, pero no con Aquaman. Queríamos que fuese ese tipo de personaje".

Aquaman llegará a los cines el próximo 21 de diciembre.



