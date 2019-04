Revela su homosexualidad

Ciudad de México.

La cantante Joy Huerta, integrante del dúo musical Jesse y Joy, decidió poner fin a las especulaciones y reveló a través de su cuenta de Instagram que está casada con una mujer y ambas esperan a una bebé.

En dicha red social compartió un video del ultrasonido acompañado de un mensaje de amor y agradecimiento hacia sus fans.

En el texto, ella mencionó, aunque desde pequeña ha visto las preferencias sexuales "más allá del blanco y negro", hace siete años conoció a quien se convirtió en el amor de su vida y con quien ahora será madre, aunque no especificó quién de las dos está en la dulce espera.

"Dejando a un lado el miedo y el qué dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad. Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida", expresó.

Asimismo, dejó claro que ella decide cómo y cuándo habla de su vida privada. Y pese a no decir el nombre de su pareja, se especula que es Diana Atri, con quien comparte un proyecto de arte llamado "After Again".

Tras la declaración de Joy, famosos como Pablo Alborán, Gloria Trevi y Ha*Ash, entre otros, expresaron su alegría y orgullo.