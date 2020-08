Revela su aventura

Ciudad de México.

La modelo Chrissy Teigen reveló que sometió a una cirugía de reducción de senos sin saber que estaba embarazada de su tercer hijo con el cantante John Legend, reportó TMZ.

Teigen interactuó con sus fans de Twitter tras haber revelado en la red social que está en espera de un nuevo integrante de su familia, y explicó que antes de someterse a la cirugía de reducción, le administraron una prueba de embarazo que resultó negativa.

“Unas pocas semanas después de la cirugía, me hice una nueva prueba. Y durante muchos años me he hecho pruebas de embarazo casi todos los meses, rezando para ver un resultado positivo algún día. Sólo una ilusión. Nunca antes había tenido alguna positiva”, indicó la famosa.