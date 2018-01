Revela secretos de último tour

Ciudad de México

El guitarrista Tony Lommi dio a conocer algunas anécdotas relativas a la gira de despedida de la banda de rock Black Sabbath.

El músico afirmó que en su mente estaba incluir en dicho tour algunas composiciones de la vasta carrera de la banda de metal como “Hole in the sky” y “Symptom of the Universe”, lo que finalmente no se pudo concretar por la capacidad vocal de Ozzy Osbourne.

“No es una falta de respeto para él. Cuando grabamos esas canciones hace 30 años, los tonos eran tan altos que no había ninguna posibilidad en el infierno de que ahora pudiera alcanzarlos. Pero hubiera sido bueno presentarlas en tales conciertos”, argumentó Lommi en una entrevista con Guitar World.

El veterano músico inglés mencionó que no se debe culpar a Osbourne por el hecho.

“Seamos claros, nadie se enojó con él. Era imposible para cualquiera de su edad cantar como lo hacía cuando joven”, abundó el guitarrista.