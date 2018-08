Revela secretos que la serie no contó

Ciudad de México.-Claudia De Icaza, autora de "Luis Miguel, el gran solitario", la biografía no autorizada del cantante, dice que la relación entre Erika Camil y este no fue tan pasional como se muestra en la serie.

"Fue una relación muy larga, pero no fue tan pasional como nos la pintaron. Como periodista me tocó verlos y los dos traían siempre cara de enfadados. Yo creo que Luis Miguel se sentía muy comprometido con Jaime Camil —padre adoptivo de Erika— porque él lo ayudó a salir de su problema muy fuerte con Hacienda. Creo que hay escenas que pudieron haberse evitado, porque en este caso estás hablando de una mujer que ya está casada y tiene dos hijas. ¿Por qué mejor no presentaron la escena de cómo perdió Luis Miguel la virginidad?", comentó De Icaza al sitio argentino Infobae.

FUE POR CUESTIONES ´PROFESIONALES´

Hablando de la primera vez de "El Sol", De Icaza también contó que fue por cuestiones "profesionales".

"Pepe Rossino, quien fue su músico durante diez años, me platicó que él estaba jugando con Luis Miguel con unos muñecos cuando llegó Luis Rey y se lo llevó con una prostituta que era muy bonita, pero que para él se le hizo terrible y eso nos hace imaginarnos cómo de estar jugando de repente te llevan a conocer el sexo. El papá le llevó esta prostituta por la cuestión de que le estaba cambiando la voz y porque estaba a punto de grabar el disco ´Decídete´ y había una escena de un video en la que se quitaba la camisa y a Luis Rey se le ocurrió que si su hijo iba a cantar una canción que dijera decídete, llevaría una connotación sexual y por eso Luis Miguel tenía que conocer lo que era vivir su primera relación íntima".

De Icaza dice que hay varias imprecisiones sobre sus parejas. "Sí, han estado mal las fechas entre una mujer y otra. Por ejemplo, Stephanie Salas, la madre de su hija mayor, dice ´es que cuando ella tenía a Michelle, él ya había terminado con Mariana´. Y yo lo único que le puedo decir a la gente es que ya no estén discutiendo, porque Luis Miguel las veía a una en la mañana, a una en la tarde y a otra en la noche. Entonces, ¿para qué hablamos de inexactitudes?".

-

DESMIENTE RUMORES

Icaza dijo que no es verdad que Mariana Yazbek haya traicionado a Luis Miguel y que tampoco es cierto que este se haya enojado porque sus escenas en el video musical de "Cuando calienta el sol" se evitaron gracias a la decisión de Luis Rey.

De Icaza también dijo que no es verdad que Palazuelos viajó por el mundo gracias al cantante y confirmó la información de que Luis Miguel tenía un avión "muy corriente", en el cual una vez casi pierde la vida.

"¡Por favor! Palazuelos viene de una familia de mucho dinero, de gente de negocios, abogados... lo que dice Palazuelos de Guadalajara es cierto. Luis Miguel tenía un avión muy corriente, un jet star 1961 que una vez no le abrió el riel llegando a Guadalajara y casi se mata. Y lo que no me parece bien es que en el caso de su padre, Luisito Rey, Luis Miguel todo el tiempo queda como víctima. Sí es cierto que lo explotó, pero él lo pone como un hijo de la chin... Yo en mi libro no lo trato así; no llegó a ese nivel".

-

EL LADO RUDO DE ´EL SOL´

Por otra parte, De Icaza declaró que fue difícil la época en la que enfrentó el juicio en su contra por haber publicado la biografía no autorizada de Luis Miguel.

"Yo sólo lo vi en el juzgado una vez, pero desde el minuto uno me di cuenta de que él estaba rodeado por todos, los jueces, ministerios públicos, hasta la mecanógrafa que se robó la pluma con la que él firmó. Yo juraba que iba a perder el juicio. Aquí era contra la libertad de expresión y no contra una reportera y mis compañeros de ´chisme´ deberían de entender que lo que me estaba pasando a mi les podía pasar a ellos. Cuando lo vi en el juzgado se portó bastante déspota con mirada de ´te voy a joder´, pero al final de cuentas yo no lo veo así, pues es una persona muy educada y tímida. Lo que importa son los perros que contrata para que te ladren, como los abogados que lo defendieron. Mi casa estuvo vigilada por judiciales siete meses, no sabes todo lo que pasé".

Sobre el caso de su madre, Marcela Basteri, la periodista asegura que el cantante sabe perfectamente lo que sucedió con ella.

"Luis Miguel sabe lo que pasó con su mamá, porque entre los reporteros se supo que él había mandado a hacer una investigación y que le costó mucho dinero", concluyó.

Por lo pronto, De Icaza planea la reedición de su libro, en el que narrará sus vivencias cuando enfrentó el juicio.