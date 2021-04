Revela secretos de la Mansión Playboy

Holly Madison, exnovia de Hugh Hefner, fundador de Playboy, reveló secretos de la Mansión Playboy que incomodaron a su entonces compañera Kendra Wilkinson, quien, a su vez, en sus redes sociales le contestó que mejor olvidara el pasado.

Todo inició después de que la exesposa de Hefner, Holly, se sincerara en el podcast "Call Her Daddy" sobre su vida durante la estancia en la casa Playboy, así como de su amistad con Kendra y Bridget Marquardt, con quienes realizó "The Girls Next Door".