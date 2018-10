Revela que robaron su tema

La Habana, Cuba

El músico español Santiago Auserón no demandará al salsero Willie Colón por el supuesto plagio de la canción "Veneno en la Piel" de su antiguo grupo, Radio Futura.

"No tengo más ganas de juicio. No me apetecen más juicios, es evidente que Willie Colón plagió en su día nuestra canción de una manera enormemente descarada", dijo Auserón en La Habana, donde asistió al foro Cubadisco 2018.

El sello La Huella Sonora denunció en agosto pasado que Colón podría haber plagiado la célebre canción para convertirla, bajo el nombre de "Low Rider", en banda sonora de un culebrón mexicano de la década de los 90.

"Hay que decirlo: Willie, córtate un poquito porque eso no se hace", expresó el español. "Ahora bien, yo le tengo a usted respeto y no me voy a querellar contra usted porque no me apetece".

Auserón comentó que "Veneno en la Piel" ya le ha ha traído otras malas experiencias, como cuando una compañía de moda presuntamente utilizó el título sin permiso para una campaña.

"No sé con qué argumento los tribunales españoles le dieron la razón", recordó el cantante y compositor.

La portavoz de La Huella Sonora, María Luz Auserón, aseguró en agosto que el tema de Colón parece ser un plagio de la canción de Radio Futura, en el que prácticamente sólo cambia la letra.