Revela que sufrió un aborto

Ciudad de México

Zuria Vega reveló que tuvo un aborto antes de tener a su hija Lúa, situación que vive su personaje en la película "En las buenas y en las malas" que protagoniza con su esposo Alberto Guerra y que podrá verse a partir del 15 de marzo.

La actriz decidió abrir su corazón cuando una seguidora le externó en redes sociales que su mayor deseo era ser mamá, pero tenía miedo porque ya había sufrido dos abortos.

En conferencia de prensa, Vega contó que sin duda es un momento muy difícil para las mujeres, sin embargo consideró que es necesario que se hable del tema para que no se considere esto como algo "anormal". "No hacerlo parecer algo anormal, que está sola; son momentos súper fuertes en la vida de una mujer", externó.

NO ES "ANORMAL"

"Es importante hablar de estos temas con las mujeres y decirles 'me pasó, yo perdí un bebé, no pasa nada', ¿cuántas mujeres no pierden a un bebé de forma natural y no se dice?", reflexionó.

Zuria, que cumple 8 meses en su tercer embarazo, confesó que en estos cinco años de matrimonio con Alberto Guerra, no todo ha sido miel sobre hojuelas, sin embargo han aprendido a superar los problemas y las adversidades.

Aunque las carreras profesionales de ambos han ido por caminos distintos, los actores aparecerán juntos como protagonistas de "En las buenas y en las malas". Es justo este título el que la pareja toma como mantra para llevar una vida en la que, dicen, la confianza es el principal motor de su relación.

"A mí me sorprende que uno de los grandes issues en las relaciones y no sólo del mundo del entretenimiento es que las parejas compiten entre ellos, existe la competencia; me cuesta trabajo comprenderlo porque creo que una relación de pareja parte de la admiración y del gusto de que le vaya bien a tu pareja. A mí me alegra cuando Alberto se queda con un trabajo", comentó Zuria.