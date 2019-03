Revela que la besó en la boca

Ciudad de México.

Sin tapujos y a los cuatro vientos, Enrique Guzmán hizo la siguiente declaración: "Le di un beso en la boca a Silvia Pinal hace poco, sépanlo todos, estamos muy contentos y felices".

A través de la bioserie "Silvia Pinal, frente a ti" y el libro autobiográfico "Esta soy yo", salió a la luz la tormentosa relación que estas dos estrellas tuvieron durante su matrimonio de nueve años, de 1967 a 1976; algo que los alejó por décadas hasta que hace un par de semanas la diva enfermó de neumonía y el rockero fue a visitarla al hospital.

DEJAN LO MALO ATRÁS

"Después de 50 años de broncas, se sintió mal y dije, es la mamá de mis hijos, tengo que ir a verla, fui la saludé y hasta nos dimos un beso. Desde hace muchos años (le pedí perdón), le escribí una carta, ella afortunadamente la guardó y no me contestó nunca".

Guzmán manifestó su descontento con la productora Carla Estrada, por el tratamiento que dio a la historia de Silvia Pinal en la serie, porque la carrera de la actriz tiene mucho más cosas que contar que sus peleas.

Si bien Silvia Pinal es la madre de sus hijos Alejandra y Luis Enrique, no puede considerarla como el amor de su vida, ese título lo tiene alguien más, Rocío Dúrcal.

"Háblenme de una española y les puedo decir nombre del amor de mi vida. (La recuerdo) todavía con muchas lágrimas y sentimientos encontrados. Del nuevo disco de duetos "Acompáñame" la dejé fuera por ella. Busque a Shaila (hija de la cantante) e hizo el intento conmigo, no pudo con los tonos y sí hicimos un dueto pero no ´Acompáñame´".

Sobre las polémicas en su familia, Enrique Guzmán no quiso hacer declaraciones sobre el pleito entre su nieta Frida Sofía y Michelle Salas.

"En chismes de niños yo no. Frida conmigo es con el que más se conecta, creo que me llama más a mí que a su mamá, pero yo no sabía nada, no voy averiguar nada".

El cantante expresó que a Frida Sofía le salió lo Guzmán y que ese carácter que le heredó le va a doler a la joven influencer y entrenadora física