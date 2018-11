Revela periodista lado ´oscuro´ de la religión

Ciudad de México

Elizabeth Vargas es una periodista que sabe los peligros de su profesión. A pesar de ello, decidió entrarle a la investigación de diferentes sectas religiosas en Estados Unidos y no sólo eso, lo hizo como parte de una serie de televisión.

A través del programa "Cultos y creencias extremas", Vargas y un equipo de televisión se adentraron a diferentes grupos que usan su influencia para aprovecharse de la desesperación de las personas para crear sistemas de creencias poderosos y, a menudo, destructivos.

"De visita en México, la periodista narró que en varias ocasiones le amenazaron, pero que eso no la detuvo. "Parte de nuestro compromiso es buscar y desvelar cosas que están mal y eso siempre es lo más importante", comentó.

La producción está a cargo de A&E y se transmite todos los martes a las 20:00 horas. Para Vargas, esta producción es muy pertinente, sobre todo por el clima de intolerancia que se vive.

"No creo que todas estas cosas del racismo, la discriminación y la intolerancia sean sólo de Estados Unidos, tienes que ver en todo el mundo para que encuentres diferentes ejemplos, lo que sí es que es una tendencia que no podemos ignorar", explicó.

Es así que adentrarse al mundo de las sectas le abrió un panorama más amplio sobre cómo funcionan y la forma en la que convencen a la gente.

Las organizaciones que serán exploradas por Vargas junto con ex miembros de sectas religiosas y de culto incluyen a los Testigos de Jehová, la comunidad Doce Tribus, la Iglesia Santuario, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los últimos Días, La Familia y la U.N.O.I., más conocida como Value Creators.

"Yo ya tenía experiencia en este tipo de organizaciones, por eso, cuando me ofrecieron hacer este programa acepté sin problema, porque es algo que me apasiona y que sé es muy importante", agregó Vargas.

Utilizando los antecedentes profundos de la periodista en informes de investigación, la colección de series y especiales de no ficción analizarán sin filtro las historias a menudo invisibles de personas y eventos en nuestra sociedad, que, aunque relativamente desconocidas, tienen un profundo impacto en nuestra cultura.

"Por el hecho de que no sean tan conocidas no significa que no existan y creo que al hacerlo público evitamos que más personas caigan", añadió.