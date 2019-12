Revela Ochoa la motivación del América

CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo Ochoa le lanzó un guiño a la afición del América, para que esté tranquila y segura de que las Águilas van a remontarle al Monterrey, el 2-1 de la Final de ida.



No lo dice como una simple promesa que sale del corazón, sino de la estadística que dicta que al América le gusta el drama y sabe reponerse, como el recuento que publicó hoy EL UNIVERSAL.

Mediante redes sociales, el portero e ídolo del americanismo compartió unos videos de cómo los suyos le dieron un repaso a la historia del club y sus remontadas en finales, con todo y sus marcadores de ida y vuelta anotados en un pizarrón.

De siete ocasiones que perdieron la ida, en cinco juegos de vuelta consiguieron la hazaña de darle vuelta al rival con el título de Liga.

"Los que te dan por muerto, no conocen tu historia o les da temor recordarla", es el mensaje que resaltó Ochoa en Instagram.

Las gestas que recordaron los de Coapa, en su pizarrón, fueron: PRODE 85 vs Tampico Madero (4-1 ida, 4-0 vuelta), 1987-88 vs Pumas (1-0, 4-1), Verano 2002 vs Necaxa (2-0, 3-0), Clausura 2013 (1-0, 2-1 y 4-2 en penales) y Apertura 2014 vs Tigres (1-0, 3-0).

Pese a que fracasaron en sus intentos de remontar en el Clausura 2007 ante Pachuca y el Apertura 2013 contra el León, este certamen fue testigo de las remontadas azulcrema frente a los Tigres, cuartos de final, y con Morelia, en semifinales.