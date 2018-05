Revela que no es amiga de Drake

Monterrey, N.L. Rihanna reveló que ya no es amiga de Drake, quien fuera su pareja en el pasado; "No tenemos una amistad ahora, pero tampoco somos enemigos. Es lo que es", dijo la cantante a Vogue.

La barbadense, de 30 años, recordó la presentación en los MTV VMAs en el 2016, en la que el rapero dio un discurso con muchos halagos hacia ella y trató de besarla.

"Los VMAs son un espectáculo de premios enfocado a los fans, así que había tanta energía alrededor de mí... eso, y saber sobre la gente que ha recibido el premio en el pasado, me hizo sentir que era muy importante.

SE SIENTE INCÓMODA

"Esperar el discurso es quizá la parte más incómoda. No me gustan los cumplidos; no me gusta que me expongan de esa manera", explicó.

En dicha ceremonia, Drake presentó a la intérprete de "Wild Though", quien ganó el premio video vanguardista.

Rihanna posó para la portada de la edición de junio de Vogue y en la publicación también trató sus preocupaciones respecto a la edad y ser madre.

"Ok, así que ahora ya tengo 30, ¿son las cosas que se supone debería hacer? ¿debería estar preocupada? ¿debería congelar mis óvulos? ¿¡Qué haces a los 30!?", se preguntó.

La intérprete de "Work" adelantó que cuando tenga hijos serán su prioridad.

"No podré quitarles los ojos de encima a mis hijos. Ya sé cómo soy respecto a eso. Tendrán que forzarme a contratar una niñera", dijo.

Muestra estrías y vellitos

El "body-positive" es tendencia en el mundo. Celebridades, bloggers e influencers han apostado por mostrar su cuerpo al natural y así exponer que lo que conocemos como "imperfecciones" es tan solo un signo de que nuestro cuerpo es único y hermoso.

Tal es el caso de la cantante Rihanna, las fotografías dieron un vuelco no por la pose de la cantante sino por lo que se logra apreciar en la imagen: se logran ver los vellitos de las piernas y algunas estrías en sus muslos.