Meghan le reveló a Oprah Winfrey que tuvo pensamientos suicidas por la manera en que fue tratada después de casarse con el príncipe Enrique, y cómo se angustió por conversaciones acerca del color de la piel de su hijo y por la decisión de que no tuviera título nobiliario.

Meghan, hija de una pareja birracial, se negó a comentar quién tuvo esa conversación con Enrique, que posteriormente se la relató a ella, asegurando que revelar su nombre sería "muy dañino".

Noticia Relacionada Revela Meghan conversaciones sobre su hijo que le dolieron

La entrevista de hoy — la primera que conceden Meghan y Enrique desde que se distanciaron de la familia real — se transmite en Estados Unidos. Las audiencias británicas no podrán verla hasta el lunes por la noche.

Meghan dijo que le preocupó que su hijo no llevara un título nobiliario porque eso significaría que no contaría con agentes de seguridad.

La duquesa dijo que digerir todo eso durante su embarazo fue "muy difícil". Más que el título de "príncipe", le preocupaba la seguridad y la protección de su hijo.

"Él necesita estar seguro", dijo entre lágrimas. "No estamos diciendo que no lo hagan príncipe o princesa, sea lo que sea. Pero si dicen que el título es algo que afectará su protección, nosotros no fuimos los que creamos esta monstruosa maquinaria a nuestro alrededor, en términos de información para los tabloides. Ustedes permitieron que eso suceda, lo que significa que nuestro hijo necesita estar seguro".