Revela Lynda Carter que sufrió abusos

Cd. de México.- Lynda Carter, conocida por interpretar por primera vez en la televisión a la Mujer Maravilla, reveló que sufrió abusos sexuales, aunque no especificó quien fue su atacante ni la naturaleza de los hechos, publicó The Daily Beast.

"Le pregunté a mi esposo si le sorprendían las historias de #MeToo. 'Sí, estoy sorprendido', dijo. Pregúntale a cualquier mujer, no están sorprendidas. Esto ha pasado por años, no es algo nuevo para nosotras, pero si es algo nuevo para ustedes (hombres)". Lynda Carter, actriz

Aunque tampoco detalló la fecha, dio a entender que fue muchos años atrás y que decidió no denunciar al hombre que abusó de ella por miedo a ser etiquetada en Hollywood y no poder participar en más proyectos.



"¿A quién le vas a decir, a tú agente? ¿quién te va a creer? Nadie te va a creer", explicó Carter, quien temió que nadie le creyera, por lo que no denunció.



Carter dijo que la persona que la atacó ya está sufriendo consecuencias legales, aunque ella no lo ha acusado nunca, él hombre ha atacado a muchas mujeres más, según apuntó la actriz.



También contó que en el set de La Mujer Maravilla, programa que se transmitió a finales de los años setenta, un operador de cámara hizo un agujero en su camerino para poder verla.



Carter denunció al cámara, quien fue despedido y sacado de la industria.



Lynda Carter acudió al estreno de la última película de la Mujer Maravilla, protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins, y aseguró que ambas hicieron un gran trabajo.