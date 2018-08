Revela Jim Carrey que planeaba destruir Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Jim Carrey reveló que su plan nunca fue unirse a Hollywood sino, al contrario, destruirlo.

Carrey se abrió acerca de la industria del cine en una reciente entrevista para "The Hollywood Reporter".

Dijo que se alejó de la industria "porque no quería estar más en el negocio. No me gustaba lo que estaba pasando, las corporaciones tomando todo".

Añadió que disfruta de haber encontrado el control creativo en una actividad como la pintura.

El reconocido actor de Hollywood usó su cuenta de Twitter para publicar unas caricaturas que él mismo dibujó sobre algunos miembros de la Casa Blanca

El protagonista de "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos" habló también de sus inicios:

"Mi plan no era unirme a Hollywood, era destruirlo. Como tomar un martillo gigante contra el galán y toda su seriedad".