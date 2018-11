Revela Jessie J infertilidad

Cd. de México.

Cuando tenía 26 años de edad, la cantante británica recibió el diagnóstico que compartió con su público antes de interpretar "Four Letter Word" de su álbum de 2018, R.O.S.E.

"Hace cuatro años me dijeron que nunca podría tener hijos. Quería escribir esta canción para mí en mi momento de dolor y tristeza, pero también para darme alegría, para darle a otras personas algo que puedan escuchar en el momento en que se pone muy difícil.



"Entonces, si alguna vez has experimentado algo con esto o has visto a alguien más atravesarlo o haber perdido a un hijo, entonces debes saber que no estás solo en tu dolor y estoy pensando en ti cuando canto esta canción", expresó frente a miles de fanáticos, incluido su novio Channing Tatum.



Su pareja, el actor de Magic Mike XXL, mostró su apoyo al dedicarle un mensaje en Instagram.



"Esta mujer acaba de derramar su corazón en el escenario del Royal Albert Hall. Quienquiera que estuviera allí pudo presenciar algo especial. Guau.", escribió Tatum, de 38 años.