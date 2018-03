Revela que fue víctima de acoso

La actriz Paulina Goto reveló que vivió una situación de acoso que la hizo sentir incómoda, pero “hizo lo que tenía que hacer”.

En una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza, Goto señaló que estuvo en una situación que la incomodó, pero no sucedió nada más.

“Hice lo que tenía que hacer, no voy a entrar en más detalles. Cada quien debe compartir lo que quiere compartir”, señaló.

Goto destacó la existencia de movimientos como #MeToo y el hecho de que las mujeres hayan alzado la voz.

“Lo que me parece importante es que las mujeres sepan que no están solas y que es algo que no debe suceder y no es correcto”, concluyó.