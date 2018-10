Revela exprometido de Lidia Ávila supuesta infidelidad de la cantante

El cantante Federico de la Vega, ex pareja sentimental de Lidia Ávila, utilizó sus redes sociales para acusar que la cantante fue infiel en varias ocasiones, luego de que una publicación realizada hace unos días asegurara que tuvo un supuesto romance con Miguel Islas, vocalista de El Círculo.



A pesar de que Ávila tiene un matrimonio estable con Isaac de Hita, el intérprete avivó el rumor de la infidelidad al declarar que a él también lo engañó cuando estaban a punto de subir al altar.

A través de su cuenta de Twitter, Vega se lanzó contra Lidia y reclamó:

"@lidiaavila si se la hiciste a @paulolauria conmigo y a mí con el doc #isaacdehita... cómo porque no se lo harías al doc con #miguelislas... mmm, pues si verdad, si no es gripa... De mi inventaste que yo era un mantenido ¿¿¿y ahora que vas a inventar???..."

Luego de la publicación, el cantante se arrepintió y le pidió disculpas a la integrante de OV7, dando así de qué hablar, pues luego de tirar la piedra quiso 'esconder la mano'.

Aunque se disculpó, aseguró que lo que había escrito anteriormente no fue falso y que no se arrepentía de eso, pero que reconocía que había sido un arranque y que no trataba de llamar la atención de los medios.

Por esta acción, recibió múltiples críticas en redes sociales y medios de comunicación, tachándolo de oportunista e impertinente.

Hasta el momento, Lidia no ha respondido a las acusaciones de Federico, con quien estuvo comprometida en marzo del 2011, compromiso que no duró mucho, ya que para noviembre del mismo año fue anunciado el fin de su relación sentimental en "buenos términos", pese a rumores que indicaban que el motivo era porque la cantante tenía más éxito que él.

Tampoco se ha referido a la nota publicada por una conocida revista, en la que aseguran que la intérprete de "Mírame a los ojos" le fue infiel a su esposo con Miguel Islas, mientras ambos participaban en la exitosa gira 90´s Pop Tour.