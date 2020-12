Revela experiencia lésbica

Cada que abre la boca Niurka Marcos le hace honor a su sobrenombre "La Mujer Escándalo" y es que ahora aseguró que tuvo una experiencia íntima con una mujer.

Fue en una entrevista con el periodista Edén Dorantes que la cubana comentó que una amiga le hizo una succión bucal que la dejó con el ojo cuadrado.

"Tuve una experiencia lésbica porque una amiga me chupó la boca, no llegó a mayores porque estaba bien peda, dije no. peda no. pero viví esa experiencia, me chupó la boca y dije wow. ¿no será que tenía la cachondería activada?", comentó.

Y aunque no tiene pelos en la lengua, la vedette decidió mantener en el anonimato la identidad de la mujer que le aventó el calzón, pero aseguró que sí fue una persona del medio del espectáculo.

"Bueno, sí es del medio. me agarró de sorpresa, pero no voy a decir nada, primero porque no se dio, y segundo porque le tengo que pedir permiso, no vaya a ser, pobrecita ella, no tiene la culpa de que yo sea tan desinhibida, pero sí viví una experiencia lésbica y no me asustó, ni me desagradó", agregó.