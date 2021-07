Revela embarazo por ataque sexual

Nueva York.- Durante una entrevista en el nuevo programa de Oprah y el príncipe Enrique, The Me You Can’t See (El yo que no puedes ver), Lady Gaga habló sobre las consecuencias psicológicas que tuvo tras la agresión sexual que sufrió a los 19 años y de cual salió embarazada.

“Tuve un brote psicótico total y, durante un par de años, no fui la misma chica. Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio (de la música), y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Dije que no y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no pararon, me quedé paralizada y simplemente Ni siquiera lo recuerdo”, confesó Gaga entre lágrimas.