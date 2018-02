Revela que un director la violó

Karla Souza reveló en un programa de entrevistas de CNN en Español que un productor —cuyo nombre no quiso dar, pero lo describió como alguien “carismático” y “le va muy bien en la carrera”— la tocó violentamente y terminó violándola.

La actriz mexicana filmó un proyecto con él durante un mes, en el cual, ella estuvo hospedada en un hotel diferente al resto de sus compañeros. “Ingenuamente dije: ‘¡ay, qué bonitos! Me tocó el hotel bonito’”. Pero el resto del equipo pronto se dio cuenta que solo estaban ella y el director, de acuerdo con una entrevista para CNN en Español.

Desayunaba y estaba él. Comía y estaba él”, enfatizó Souza.

“A las 2 de la mañana, esta persona siente que tiene que venir (a mi cuarto) a tocarme la puerta a decirme que acaba de pensar algo para la escena, que tiene que platicar conmigo; que viene ‘muerto’ porque viene de filmar todo el día, que tenía que venir a hablar conmigo para saber qué opinaba de la escena”, relata Souza.

“Entra al cuarto y no se va del cuarto. Me hacía sentir especial. De cierta manera, me hacía sentir que yo iba a ser un papel que le iba a demostrar a él y al mundo que me había casteado”, continuó la actriz, quien reveló que los “toqueteos” comenzaron.

Cuando no quería abrirle la puerta, el director “la castigaba” al día siguiente; bloqueándole escenas o eliminándolas. Pero cuando sí lo recibía, se portaba “encantador” e incluso le mandaba mensajes de “ayer soñé contigo”.

Las insinuaciones del director pronto se hicieron públicos, tanto que el elenco “felicitaba” a Souza por “domar al lobo”; en un momento cedió ante la presión y dejó que la tocara”. Me agredió violentamente y me violó. Me cuesta decir esto porque todavía no...”, compartió con lágrimas en los ojos.