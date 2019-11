Revela culpable de error en GoT

La actriz británica Emilia Clarke reveló que el vaso de café que apareció en un capítulo de la temporada final de Game of Thrones pertenecía a su compañero Conleth Hill, quien interpretó a Varys.

En la escena en la que los protagonistas celebran su última noche antes de la pelea contra los caminantes blancos un vaso de café figuró por error en la mesa en la que el personaje de Clarke, Daenerys Targaryen, estaba; la pifia fue atribuida a la artista.

LO CONFIESA

"¡Era la taza de café de Conleth! Él me lo dijo. Él estaba como: ´Creo que fui yo´. No quería decir nada porque me parecía que todo el mundo pensaba que habías sido tú", contó la famosa durante su participación en el programa de Jimmy Fallon.

"El café con leche que apareció en el episodio fue un error. Daenerys habría ordenado un té de hierbas".

Muchos fans del programa asumieron que Clarke era dueña del vaso, que apareció entre los minutos 17 y 18 de ese episodio, pero posteriormente fue eliminado de manera digital, después del estreno del capítulo y de la polémica que se suscitó en redes sociales.