"Tuve Covid -19 desde el principio, y me dejó algo de fatiga y confusión mental", escribió Paltrow, aunque no reveló exactamente cuándo dio positivo (el brote fue declarado pandemia mundial el 11 de marzo de 2020).

"En enero me hicieron algunas pruebas que mostraron niveles realmente altos de inflamación en mi cuerpo. Así que recurrí a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este espacio, el médico de medicina funcional, el doctor Will Cole. Después de ver todos mis estudios me dijo que se trataba de un caso en el que el camino hacia la curación iba a ser más largo de lo habitual, continuó la ganadora del Óscar.

Noticia Relacionada Revela como vivió el Covid

EN RECUPERACIÓN

La estrella de Iron Man dijo que después de su recuperación del Covid, ha prestado más atención a su salud y hábitos diarios. Un ejemplo es que se ha adherido a una dieta cetogénica flexible y basada en plantas, y se ha abstenido de consumir azúcar y alcohol.

"Así que he estado cocinando mucho, algo que es realmente delicioso: hice vieiras con alcaparras crujientes y salvia, así como espárragos con vinagreta de tocino y algunas alcachofas rellenas de hierbas y ajo.

"Todo lo que estoy haciendo se siente bien, como un regalo para mi cuerpo. Tengo energía, hago ejercicio por las mañanas y hago un sauna de infrarrojos tanto como puedo, todo al servicio de la curación. Un beneficio secundario es mi piel, lo que me hace feliz y me hace querer duplicar aún más su cuidado. ¡Hagamos de 2021 el año en el que nunca necesitaré maquillaje", compartió la también empresaria.

Paltrow fue una de las primeras celebridades en advertir a sus fans que se tomaran en serio el virus. El 26 de febrero de 2020, compartió una foto enmascarada en un avión a París y se refirió a su papel en la cinta Contagio, de 2011, que aborda el tema de una pandemia mundial.

"De camino a París. ¿Paranoico? ¿Prudente? ¿En pánico? ¿Pandemia? ¿Propaganda? Ya he estado en esta película. Mantente a salvo. No te estreches la mano. Lávate las manos con frecuencia", escribió.