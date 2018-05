Revela cómo se filtraron sus fotos íntimas

Ciudad de México.

La modelo y conductora de televisión Montserrat Oliver, por fin habló de la filtración de sus fotos íntimas en las redes sociales.

Tras la lamentable situación que vivió en diciembre pasado al ver expuestas fotos íntimas junto a su novia Yaya Kosikova, Oliver finalmente reveló cómo ocurrieron los hechos.

En entrevista para el programa "La Saga" de Adela Micha, Oliver indicó que fueron hackers quienes robaron sus fotografías personales. "Hay gente que de verdad, si tú tienes un celular prendido o tu compu, te puede hacer prender la cámara y verte", indicó.

Además, indicó que justo para evitar este tipo de situaciones ella era muy cuidadosa con las fotos que hacía, incluso detalló que por ese emotivo no ha posado para revistas masculinas.

"Yo no juzgo, pero nunca he hecho nada. La pasé de la fregada porque siempre me he cuidado y he cuidado las fotos que he hecho. Nunca he ocultado nada, más tampoco soy muy abierta, ni he mostrado mi intimidad", añadió.

Respecto a la denuncia que levantó por el hecho, Montserrat dijo que no ha recibido respuesta alguna de parte de la policía cibernética en México.