Revela Christopher Uckermann que tuvo una infancia difícil

Monterrey, México.- La vida de las estrellas puede tener un trasfondo del que sólo se sabe cuando deciden hablarlo, como es el caso del ex RBD Christopher Von Uckermann, quien reveló que su infancia y adolescencia se vio afectada por un trastorno obsesivo compulsivo.



El actor y cantante quien empezó en telenovelas como El Diario de Daniela y Amigos por Siempre, pero que proyectó más su carrera por Rebelde, participó hoy en el evento TEDx organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación con el tema Cuatro, mi filosofía de vida.



"Es el lugar ideal para compartir todas esas locuras que mi madre no quiere escuchar", dijo el actor al inicio de su charla en el Teatro Universitario de la UANL que lució lleno.



"Desde niño fue hiperactivo, al principio mis padres pensaron que sólo era eso, hiperactividad, con el tiempo descubrieron que detrás de toda esa energía había algo más: Trastorno Obsesivo Compulsivo.



"Estos pensamientos negativos que se repiten constantemente en mi cabeza que no me dejan en paz", dijo.



Mencionó que para atacar ese problema, sus padres decidieron no medicarlo considerando que "muchos jóvenes se deprimen con estas pastillas". Decidieron ayudarlo de manera natural.



"Y por azares del destino comencé a trabajar desde pequeño, era trabajar y estudiar. Actuar profesionalmente y también me gustaba la música, empecé a tocar la batería y eso me servía para canalizar esa energía y no estar pensando en tonterías en mi cabeza y me ayudó durante un tiempo. Después esos pensamientos obsesivos me alcanzaron.



"Recuerdo abrir la puerta de mi casa a los 10 años, y en ese momento entra un pensamiento negativo que decía: 'qué tal si alguien se muere hoy, algún familiar' y yo. Ese pensamiento me aterró".



Al momento de contar lo que le sucedía, también actuó su relato ante la mirada atenta de los estudiantes.



"Después abría y cerraba la puerta, lo hacía para liberarme de esta ansiedad, así este pensamiento negativo no cobraba vida.



"Lo mismo me pasaba al acostarme, al dormir, mi cabeza imaginaba que el cuarto se estaba inundando de agua, me paraba de la cama y respiraba", dijo.



Los pensamientos negativos fueron creciendo con él, pues dijo que iba por las calles y tenía que evitar los camiones de carga, los cables de alta tensión y las rejas de las entradas de las casas.



"Cuando pasaba cerca de un restaurante y un cocinero estaba cortando algo, evitaba verlos porque sentía que esos filos me atravesaban el cuerpo.



"Llegó un punto en mi vida, hace más de 15 años, fui a ver una película de un tipo que fantaseaba con ser un asesino en serie, y salgo de la película y me llega un pensamiento más fuerte: 'qué pasaría si me convierto en un asesino'. Fue terrible".



Con el tiempo, Christopher dijo que se dio cuenta que esos pensamientos negativos que lo atacaban no eran reales, que no eran de él, que son ilusiones de lo que llama el oponente.



"Vienen de una fuerza externa, porque no son míos, yo sólo quiero el bien para mí. Vienen de satán. Si me enfoco en energía positiva, voy a construir, proactivo. Si me enfoco en la energía negativa voy a destruir, voy a ser reactivo. Aprender a identificar a satán es muy importante".



También habló de la vulnerabilidad y la importancia de la honestidad para conectar con las demás personas, como segundo punto que aplica a su vida.



Aplicar conciencia a todo lo que lo rodea fue el tercer tema, y finalmente el cuarto concepto del ex RBD es el amor, que es la unión de todo lo que existe en el universo, dijo a la audiencia.