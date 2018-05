Revela censura en ´The Voice´

Ciudad de México

Christina Aguilera, quien participó como coach en el reality musical The Voice durante cuatro temporadas, comentó que la experiencia no le fue grata ya que la censuraron bastante en la producción, según informó E! Online.

"Resultaba descorazonador, especialmente como artista femenina, no podía llevar esto, no podía decir lo otro... Al final intentaba expresarme tanto como podía a través de mi ropa y mi maquillaje, era la última vía de escape que me quedaba", comentó la cantante en una entrevista con Billboard.

A SEGUIR NORMAS

Aguilera comentó que lo importante en el programa no es la música, sino el conseguir momentos agradables para la audiencia y producir una historia, cosas para las que dijo, no había accedido cuando decidió participar en el proyecto.

"Yo no me metí en esta industria para ser presentadora o para que me hicieran seguir un montón de normas", agregó.

Xtina aseguró que cada que llegaba a casa lo primero que hacía era quitarse el maquillaje y la ropa para luego poner música, relajarse y quitarse el estado mental que denominó como "modo televisión".

ESTRENARÁ DISCO

La cantane se encuentra finalizando un nuevo proyecto discográfico que será lanzado en junio, luego de pasar seis años sin producir algún disco más allá de colaboraciones con otros artistas.

Christina planea la organización de su primera gira de conciertos en una década y la primera que realizará siendo madre de dos niños: Max, de 10 años, y Summer, de 3 años.

"Me da mucho miedo porque ante todo soy madre. Por eso me quedé en esa posición tanto tiempo; resulta muy fácil acomodarse cuando no tienes que preocuparte por desarraigar a tus hijos", comentó.