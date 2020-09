Revela ataque sexual

La estrella de Harry Potter quien interpretó a Lavender Brown, Jessie Cave, confesó que fue violada por su entrenador de tenis cuando tenía solo 14 años, publicó Page Six.

Durante un episodio del podcast "We Can´t Talk About That Right Now" que tiene con su hermana Bebe, Jessie habló de la traumática experiencia cuando hablaban sobre quién la había pasado peor en su adolescencia.

"Creo que ser violada a los 14 es bastante malo. Es decir, que lo haga tu entrenador de tenis, en quien confiabas, que tenía una posición de poder. Se aprovecharon de mí y lo enviaron a la cárcel.

"Todavía hay consecuencias de ese periodo de tiempo que sólo me doy cuenta 18 años después", admitió Jessie.

Ella continuó diciendo que se sentía bastante afortunada de haber pasado por esa experiencia porque no la destruyó.

"Esto va a sonar horrible, pero me siento bastante afortunada en muchos sentidos de haber tenido una violación que en realidad... no me destruyó.

"Creo que eso es algo de lo que la gente no habla lo suficiente como el abuso y el trauma sexual. Hay algunas personas que están bien después, hay algunas personas que sí lo usan y encuentran una forma de vivir con él y definitivamente no se definen por eso", afirmó.

Jessie era una nadadora y jugadora de tenis de alto rango antes de que una lesión obligara a jubilarse anticipadamente, consiguió el papel de Lavender Brown a través de un casting abierto en 2007, superando a más de 7 mil chicas.