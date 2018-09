Revela que ambos fueron infieles

Ciudad de México

La actriz italiana Asia Argento se defendió de las acusaciones que la señalaban como culpable del suicidio de Anthony Bourdain, y reveló que durante su relación ambos fueron infieles.

En una entrevista para "Daily Mail TV", Argento habló por primera vez del suicidio del chef, quien fue su pareja. Días antes de la muerte de Bourdain, en junio de este año, Asia fue captada cariñosa con un periodista.

Tras la muerte de Bourdain se le señaló como culpable de la depresión que llevó al chef al suicidio.

Asia se defendió de tales acusaciones: "La gente dice que lo asesiné, dicen que lo maté. La gente necesita pensar que ¿él se suicidó por algo como esto? Él me engañó también. No era un problema para nosotros. Era un hombre que viajaba 265 días en un año. Cuando nos veíamos realmente disfrutábamos la compañía del otro. Pero no somos unos niños, somos unos adultos".