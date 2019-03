Revela Alejandra Guzmán el estado de salud de Silvia Pinal

NOTICIAS RELACIONADAS Hospitalizan a Silvia Pinal por problemas respiratorios

Silvia Pinal se encuentra convaleciendo por un cuadro de infección respiratoria junto con una neumonía que le dio este fin de semana, por lo que en estos momentos está al cuidado de su cardiólogo particular y su hija Alejandra Guzmán.

A las afueras del hospital Ángeles del Pedregal, la rockera nos compartió detalles de estado de salud de la Primera Actriz.

"No la vamos a dejar salir porque ella ya se quiere ir, ella es muy fuerte pero me da gusto que se haya recuperado en dos días, le están dando medicina muy fuerte, le pusieron un catéter en la subclavia, pero está respondiendo y hoy mejor que nunca", dijo a JDS Alejandra.

Señaló que su mamá aún tiene mucha vida por delante, "su corazón está muy fuerte, es más sana que nostros y mi mamá ya tiene 88 años es normal que tenga aspectos en su memoria y cosas, pero agradecía con Dios porque está con nosotros hasta que él quiera".

El cardiólogo Manuel Catrip Dávila explicó que el motivo por el cual tuvo que ingresar al hopsital el sábado pasado fue por "un cuadro de infección en las vías respiratorias, tiene una neumonía y la estamos atendiendo con antibióticos y terapias para que se recupere pronto".

Hasta el momento los únicos que han estado al pendiente de la Diva del Cine Mexicano han sido Alejandra Gumzán, su hermano Luis Enrique y ha recibido la visita de sus amigas, sin embargo, dejó ver que hay problemas familiares. "Nada más hemos venido Luis Enrique y yo, realmente no me importa, creo que mi hermano y yo siempre hemos estado ahí y lo valoro, la gente que está la que no, no importa", abundó.

También dijo que ella acaba de ser intervenida quirúrgicamente por su problema en los glúteos que ha sufrido desde hace 8 años. "A mi me operaron el lunes me quitaron otra vez polímeros de la cadera, pero gracias a Dios estoy bien y traigo mis drenajes por la misma cosa de las pompas, llevo 8 años de esto y no hay fin, pero gracias a Dios estoy viva".

Por el momento Doña Silvia Pinal seguirá internada hasta que los médicos la puedan dar de alta para regresar a su casa en el Pedregal.