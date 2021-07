Revela alcoholismo en juventud

Mauricio Ochmann confesó que durante su juventud, y debido a abusos en la escuela, procesos de adopción y, en general un rechazo social, fue que cayó en las garras del alcoholismo. Adicción de la cual logró salir hasta que tuvo 28 años de edad.

“Tuve que levantar la mano y pedir ayuda porque estaba ya en un camino de excesos y de una muerte lenta inconsciente, pero algo dentro me decía: ‘Este no eres tú, esto no es por aquí’, pero me duró hasta los 28 años, una adolescencia tardía y a los 28 ahí fue cuando levanté la mano y pedía ayuda (...) Me fui y me interné a una clínica”, declaró.