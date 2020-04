Revela al ´amor de su vida´

Ciudad de México.

Lady Gaga considera que encontró en Michael Polanski, su actual pareja, al amor de su vida.

Según Billboard, la intérprete mencionó trabaja junto a sus seres queridos en el desarrollo de una aplicación para proteger la salud mental de las personas.

"Con Born This Way Foundation, mi madre, Cynthia Germanotta, y Maya (cofundadora de la organización), a quienes quiero mucho, han estado trabajando conmigo y con el amor de mi vida en desarrollar algo relacionado con la salud mental", dijo.

LISTA PARA ELMATRIMONIO

La estrella hizo el comentario durante una entrevista para el programa Morning Joe, en la que habló sobre el concierto One World: Together At Home, en el que tuvo el papel de curadora.

Lady Gaga hizo oficial su relación con Polanski a principios de febrero, y recientemente declaró en una entrevista para la revista InStyle que se siente lista para el matrimonio y la maternidad.