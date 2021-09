Revela aborto

La elección de no quedarme con ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser". Uma Thurman, Actriz

La actriz de Kill Bill se encuentra horrorizada por la radical ley en contra del aborto en la ciudad de Texas, en Estados Unidos.

"He seguido el curso de la ley radical contra el aborto de Texas con gran tristeza y algo parecido al horror. Ahora, con la esperanza de alejar las llamas de la controversia de las mujeres vulnerables en las que esta ley tendrá un efecto inmediato, comparto mi propia experiencia. Puede que no le interesen las opiniones de una actriz, pero dada esta nueva indignación, siento que es mi responsabilidad ponerme en su lugar."

CUENTA SU HISTORIA

Uma comenzó su carrera como actriz a los 15 años, trabajando en un entorno en el que a menudo era la única niña.

"Al final de mi adolescencia, fui embarazada por un hombre mucho mayor. Vivía con una maleta en Europa, lejos de mi familia, y estaba a punto de empezar un trabajo. Luché por averiguar qué hacer. Quería quedarme con el bebé, pero ¿cómo?".

La actriz contó que llamó a su casa, su madre estaba gravemente enferma en el hospital, así que su padre se acercó a su cama y en medio de una llamada telefónica discutieron las posibilidades de tener al bebé.

"Me preguntaron sobre el estado de mi relación y no era viable, me advirtieron lo difícil que sería criar a un bebé cuando era adolescente".

LA ELECCIÓN CORRECTA

"Mi fantasía infantil de la maternidad se corrigió profundamente mientras sopesaba las respuestas a sus preguntas muy precisas. Recién estaba comenzando en mi carrera y no tenía los medios para proporcionar un hogar estable, ni siquiera para mí. Decidimos como familia que no podía seguir adelante con el embarazo y acordamos que la interrupción era la elección correcta. No obstante, mi corazón estaba roto."

Una amiga mayor de Alemania se ofreció a ayudarla y la llevó con un médico que le practicó el aborto, Thurman se sentía avergonzada y aunque sintió dolor durante la práctica no lo comentó porque creía que se merecía sentirlo.

"Hay mucho dolor en esta historia. Ha sido mi secreto más oscuro hasta ahora. Tengo 51 años y lo comparto con ustedes desde el hogar donde crié a mis tres hijos, que son mi orgullo y alegría. Mi vida ha sido extraordinaria, a veces llena de angustias, desafíos, pérdidas y miedo, al igual que la vida de muchas mujeres, pero también marcada, como la de ellas, por el coraje y la compasión."

Thurman espera que las mujeres puedan decidir sobre el aborto, a pesar de las diferentes posturas que se puedan tener, ella comparte su experiencia.