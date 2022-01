Revela 50 Cent que su próximo disco será el último

"Sonríe, mi próximo álbum podría ser el último", escribió.

Durante una entrevista para promocionar la serie spin-off de Power, Force, 50 Cent confirmó que su próximo lanzamiento será su último proyecto de larga duración, pero que continuará lanzando música, la cual estará vinculada a su trabajo en la televisión.

Curtis James Jackson, (su nombre completo), cuenta con cinco álbumes de estudio en solitario: Get Rich or Die Tryin (2003), The Massacre (2005), Curtis (2007), Before I Self Destruct (2009) y Animal Ambition (2014).

De acuerdo al portal NME, el rapero ha comentado sobre dar seguimiento al disco Animal Ambition, pero hasta ahora no se ha materializado nada.