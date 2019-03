Reutilizarán materiales del NAIM

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que los materiales de construcción que han sido vertidos o utilizados en el aeropuerto de Texcoco, que será cancelado, se reutilizarán en la obra del aeropuerto de Santa Lucía.



El funcionario federal precisó, incluso, que materiales como acero, tezontle y basalto serán reutilizados en otras obras de infraestructura, no sólo en las aeroportuarias.



"Los materiales es un tema interesante, estamos haciendo un análisis de los materiales que tenemos en Texcoco, tenemos una enorme cantidad de materiales que ya estaban planteados, que van a ser utilizados en todas las obras, no sólo en las de los aeropuertos, sino en muchas otras obras", dijo en entrevista en Palacio Nacional.

"Estamos viendo cuáles son las necesidades de cada obra para ver qué parte de los materiales que ya tenemos (podrían requerir), acero, tezontle, basalto, que tenemos cantidades importantes en Texococo".



Tras participar en el arranque de la Colecta Nacional de la Cruz Roja, Espriú señaló que hay miles de toneladas de materiales que pueden ser aprovechadas.



"Estamos hablando de varios miles de toneladas de acero, 80 mil toneladas, no me haga caso exactamente en las cifras, no me las sé todas, pero muchas miles de toneladas, y, no sé, 40 mil toneladas de basalto, por decir algo", comentó.