Reuniones se hacían en lo oscurito: CCE

Las reuniones entre empresarios y el Presidente, donde se pide dinero, ya habían ocurrido en el pasado pero "en lo oscurito", reveló Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El líder empresarial señaló que lo positivo de la cena con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se invitó a los empresarios a participar en la rifa del aviÛn presidencial, fue que se hizo pública.

"Celebro que lo hayan hecho a la luz del día, que todo mundo este enterado. Estas reuniones ya se habían hecho en el pasado, y siempre en lo oscurito y se les pedía dinero a algunos. Aquí fue abierto el que quiso lo hizo", subrayó.

Salazar enfatizó que no sintió que le pasarán la "charola" para cooperar.

"La invitación fue personal, no fueron las organizaciones, el que quiso fue y el mejor ejemplo es que había 150 personas y solo 75 cooperaron. Así de abierto fue, el que quiso lo hizo y el que no quiso no lo hizo", manifestó.

El líder empresarial adelantó que sÌ comprará boletos para la rifa para sacarse los 20 millones de pesos.