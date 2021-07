Reunión de 'Friends' genera incertidumbre en México

Usuarios en Twitter lamentaron que HBO Max no se encuentra disponible en México. Esto generó incertidumbre ya que los usuarios tuvieron que cuestionar cómo ver el especial. De hecho, el mayor número de consultas se relacionaron a de qué forma poder disfrutar el capítulo especial.

Además, hubo personas que pidieron que no se hicieran spoilers del capítulo, ya que habrá quienes esperen hasta el 29 de junio para poder presenciarlo.

"No quiero ver nada del especial de Friends hasta que haya HBO en México pero no me dejan de aparecer momentos en las redes", dijo la usuaria Daniela Soto.

Pese a los comentarios, no pasó mucho tiempo para que comenzarán a circular los enlaces a plataformas ilegales para ver el capítulo de Friends, o incluso videos de Facebook con clips de lo que ocurrió. Muchas personas agradecieron y pidieron estos links.

"Bandita en México que ama #Friends... Dónde o cómo shingados se puede ver el especial de #FriendsTheReunion #FriendsReunion? jajaja #pleasesendhelp. Compartan sus mejores tips porque ya estoy viejita y no le sé jajaj", explicó una usuaria llamada Danna.

El especial de Friends en HBO Max dura poco más de 100 minutos y reúne al reparto original, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. El capítulo es conducido por James Corden y tiene una lista de celebridades participando, como Lady Gaga, BTS y Justin Bieber.