Reúnen estrellas 115 mdd

Bajo la conducción de la comediante Tina Fey, el teletón Rise Up New York!, que se realizó de manera virtual, fue una experiencia emotiva en donde se lograron recaudar 115 millones de dólares.

"Es una noche para estar unidos a través de la tecnología y para ayudar a muchísimas personas que no tienen cómo sobrevivir", expresó al inicio la protagonista de la serie 30 Rock y egresada de Saturday Night Live.

El evento registró en Facebook poco más de 3 millones de visitas, además que también se pudo seguir a través de televisión y diversas apps.

Mariah Carey fue la encargada de arrancar el teletón, cantando un medley con "Through the Rain" y "Make It Happen", desde su estudio. La intérprete hizo hincapié en buscar apoyo para ayudar a los afectados por la crisis sanitaria mundial originada por el Covid-19.

Fey, desde el Rockefeller Plaza, afirmó que el dinero será distribuido a través de la organización Robin Hood, que ayuda a combatir situación de pobreza en Estados Unidos.

Los beneficiados, según explicaron invitados como Jake Gyllenhall, Awkwafina, Bette Midler y el alcalde de NY, Bill Di Blasio, obtendrán insumos clínicos, alimentos, refugio, servicios legales y educación.

Quienes le dieron vida al encuentro musical, que duró una hora, fueron artistas muy ligados a la ciudad, como Alicia Keys, quien interpretó al piano "Good Job", y Sting, que cantó "Sending Out and SOS", de The Police.

Jennifer Lopez dio la bienvenida al PS22 Chorus, de la escuela pública de Staten Island, y Sarah Jessica Parker y Mathew Broderick pidieron a la audiencia que no se olvidaran de los teatreros locales y del mundo.

Tras la participación de Bon Jovi, quien interpretó junto a los integrantes de su banda (todos por separado) la rola "It´s My Life" en una versión desenchufada, le llegó el turno a Billy Joel.