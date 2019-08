Reúne a sus amigos para hacer reír

Ciudad de México.- El comediante Ricardo O'Farril reunió a algunos amigos -cuya profesión no es precisamente el standup- con la misión de hacer reír al público. El resultado podrá verse el próximo domingo a las 22:00 horas por Comedy Central con el especial "Al cabo es comedia".

El show fue grabado durante su participación en el Comedy Central Fest.

DIVERTIDO

"Para ser personas que hacen muy poca chamba en el escenario lo hacen bastante bien. Como comediante de standup puedes distinguir cuando alguien no se dedica a eso pero justo eso era lo divertido en este reto", comenta en entrevista.

O'Farril será el presentador del show en el que participaron Pepe y Teo, el rapero LNG/SGT y el Capi Pérez, quien hizo su debut como comediante.

"Era invitarlos a esta plataforma a hacer lo que nosotros hacemos y que sus fans los vieran en un ambiente distinto", comenta O'Farril.

HAY CAMBIOS

El comediante asegura que en los años que lleva dedicándose al standup ha aprendido y ha visto cambiar la industria. Recuerda que él y sus compañeros empezaron en bares y ahora ya pueden presentarse en teatros.

O'Farril ve en el stadup una comunidad en crecimiento que se junta para seguir haciendo nuevos espectáculos.

"He aprendido a ser objetivo, todo lo que sucede no es resultado de suerte, es resultado de muchísimo trabajo. Lo que ha cambiado es que ahora es una industria un poquito más notable, que genera que tiene a gente conocida como Franco Escamilla, Sofía Niño de Rivera, Carlos Vallarta, etc.", dice. (SUN)