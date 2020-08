Retumba el #Fuera Tuca entre la afición

El amor entre Ricardo Ferretti y la afición de los Tigres se está rompiendo...

El empate del viernes ante Mazatlán hizo explotar las redes sociales de los seguidores de los felinos, que convirtieron en tendencia el "#FueraTuca".

"Gracias Tuca, pero ya vete", "A quién quieres engañar", "Tu ciclo terminó", eran algunas de las frases que se reflejaron en redes sociales tras el partido en Mazatlán.

Justo a 10 años de haber tomado el equipo para iniciar una tercera etapa como timonel felino, Ferretti vive uno de los momentos más críticos.

En redes sociales, le han achacado al entrenador todos los males que atraviesan los Tigres, pero principalmente el no meter más tiempo a Leo Fernández, y el no ajustar correctamente los partidos para no verse alcanzados en los minutos finales.

En Mazatlán, nuevamente Leo se quedó en la banca por tercer partido de siete disputados; el uruguayo sólo fue titular ante Toluca y entró de cambio algunos minutos ante Necaxa, Tijuana y Pumas.

La molestia de los seguidores está argumentada en que Leo fue el jugador sensación del torneo pasado con Toluca y cuando ha estado en el campo con los Tigres es notorio cómo el equipo recibe una dosis de frescura.

Además, en los últimos tres partidos, los Tigres han dejado escapar puntos por descuidos en el cierre de los juegos; en los recientes encuentros ante Toluca, Pumas y Mazatlán, Ferretti ha realizado 12 cambios entre el descanso y el segundo tiempo, pero perdió un juego y empató dos.

A Ferretti se le termina el contrato como timonel felino el 31 de junio del 2021 y, aunque hay rumores de una posible extensión de su firma, en redes sociales la afición felina ya no quiere a su DT.