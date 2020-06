Retratos de lucha: las mujeres que dan la cara contra el Covid

Cuando Digna Velázquez se despierta aún es de madrugada. A las 3:30 horas inicia su preparación para, junto con los primeros rayos del sol, iniciar su jornada como enfermera en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde se atiende a pacientes con coronavirus.

Ella vive con su madre, una mujer con EPOC que recién cumplió 94 años. Por el momento, en casa también está su sobrina y su hermana, quien también trabaja en un centro médico, el 20 de Noviembre, pero en el área de Admisión y Egresos, por lo que las medidas de limpieza en la casa se han vuelto esenciales.

Luego de ocho horas de trabajo, tiempo en el que no puede comer, tomar agua ni ir al baño, por su lucha contra el SARS-CoV-2, se alista para irse a su hogar. Se quita el equipo médico en una zona especial y su rostro queda marcado por la máscara de protección.

Pese a las horas de desesperación y deshidratación, la mujer mantiene una sonrisa, misma que capturó el fotógrafo Santiago Arau.

"Salí cansada y agobiada, [pero] afuera del área Covid me encontré a un hombre dinámico y alegre que me dijo: ´¡Una foto!´. "Yo me quité todo lo que traía de allá adentro, sonreí y dije: ´Sí´. Me colocó en posición para la foto, pero yo le comenté:

´En mi oreja´; me preguntó: ´¿Qué tiene su oreja?´, y le contesté: ´Me duele´. "Tomó la foto de mi oreja y me fui contenta porque sané [de mi herida]", recuerda Velázquez.

"No hay un solo día en el que [Digna] no llegue con una sonrisa a casa", afirma su sobrina, Gabriela Vázquez.

Al llegar a casa, echan llaves y zapatos en cloro, mientras que su uniforme va directo a la lavadora y la enfermera a la ducha. "Todos los días anda con cubrebocas en casa, igual que mi mamá.

No se lo quitan para nada, principalmente por mi abue", dice Gabriela a EL UNIVERSAL.

Digna Velázquez, al igual que otras mujeres del personal especialista del Centro Médico Nacional Siglo XXI, fue capturada en fotografías al salir de su servicio por Santiago Arau, autor de Territorios y cuyos retratos también han formado parte del Mural a los héroes de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El creador —que donó sus imágenes al IMSS— presenció a los especialistas de la salud en su entorno laboral mientras convivían con los enfermos.

Arau asegura a EL UNIVERSAL que los médicos están cansados mentalmente, pues todos los días tienen un desgaste emocional, aunque, comenta, también están contentos, ya que están cumpliendo con su labor pese a las condiciones de trabajo.

"Este es nuestro trabajo: el esfuerzo y la dedicación que estamos dando día a día para tratar de contener esta pandemia.