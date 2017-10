‘Retrasará búsqueda el Panteón Forense’. Cuestionan familiares de desaparecidos

Cd. Victoria, Tam.- El Panteón Forense que habrá de ser construido en el municipio de Miguel Alemán y en el cual serán depositados en una primera instancia 600 cuerpos sin identificar de las fosas comunes de los 47 panteones municipales en el estado, habrá de retrasar los trabajos de los colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.

Esto lo consideró el vocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, Guillermo Gutiérrez Riestra; “¿cómo vamos a supervisar nosotros u organismos internacionales los cuerpos que van a exhumar si nada más para ir al lugar es riesgoso?”, cuestionó.

Este Panteón Forense habrá de ser entregado en enero y será el primero de los cementerios de este tipo que serán construidos en Tamaulipas, anunció el procurador Irving Barrios Mojica; el objetivo es resguardar y analizar los restos mortales sin identificar que sean obtenidos de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas.

Según la propia PGJTam serían más de dos mil los cuerpos sin identificar en las fosas comunes, no obstante los colectivos consideran que podrían ser alrededor de siete mil los cuerpos sin identificar, y a los cuales no se les han realizado los exámenes de ADN; “de nada sirven campañas del ADN de los familiares si no hay con qué hacer el comparativo, nosotros creemos que muchos de los cuerpos de los desaparecidos están ahí en las fosas comunes”.

Según estos cálculos sería de nueve mil las personas sin identificar en el estado, los dos mil que reconocen oficialmente las autoridades como desaparecidas en Tamaulipas y los siete mil que se encuentran sin identificar en las fosas comunes; “cuerpos que pensaron que eran migrantes y se los llevaron al Semefo de la Ciudad de México y allá sí les hacen el examen del ADN y hacen comparativos y han podido localizar a los familiares”.