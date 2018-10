Retrasan residentes, cruce de vehículos y peatones

Laredo, Tx.- El ciudadano norteamericano (US Citizen) que no tiene o no muestra documentos migratorios recientes y con fotografía actual, al reingresar a Estados Unidos, es quien retrasa el procesamiento de peatones y automóviles en los puentes internacionales.

Son los nativos estadounidenses carentes de documentos migratorios oficiales, expedidos desde el año 2011, (pasaporte de Estados Unidos), quien mucho retrasa el cruce de personas hacia el norte, en los puertos terrestres, dijo la autoridad.

"No podemos negarles el ingreso a su país, sería anti constitucional, estimamos que es un 20 por ciento del total de usuarios que provienen de lado mexicano, los que hoy día no tienen documentos migratorios con Identificación mediante Radio Frecuencia (RFID), con lo cual agilizarían su cruce", dijo Alberto Flores, director del Puerto Fronterizo para Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (USCBP por sus siglas en inglés).

Y esa gente sin documentos con RFID, presentan certificados de nacimiento, algunos documentos muy viejos, pegados con cinta adhesiva o semi destruidos, papeles sin fotografía y no actualizados, que hacen dudar a los agentes federales.

Algunos más sólo dicen verbalmente ser nacidos en Estados Unidos y si se les pide identificación oficial con fotografía, muestran la licencia de conducir automotores, documento oficial de Texas, pero que no son papeles migratorios expedidos por el gobierno federal, como un pasaporte, en libro o en tarjeta.

Flores, director de Puerto de Laredo, dijo que sin ser precisos, alrededor de solamente el 20 por ciento de los usuarios de los puentes internacionales, no tienen documentos RFID.

Tales documentos, con esa condición de tener un microchip con sus datos, detectables a distancia, son expedidos por el gobierno federal norteamericano a todo solicitante (mexicano o estadounidense), a partir del año 2011.

A pie o en coche, es el mismo retraso, pues los agentes migratorios, tienen que cerciorarse de alguna manera veraz, que se trate de ciudadanos norteamericanos reingresando a su país.