Retrasan inicio de la temporada 2021 de MLB

Nueva York, E.U.

La temporada 2021 de las Grandes Ligas podría arrancar hasta mayo.

Para asegurar que todos los peloteros sean vacunados de forma segura contra el Covid-19 y evitar contagios, los propietarios de la MLB han sugerido retrasar los entrenamientos de primavera, y por ende, el juego inaugural.

"No veo ninguna forma de que los entrenamientos de primavera comiencen en febrero. Cero posibilidad de eso. No me importa si jugamos 140 juegos, 120 juegos u 80 juegos, tenemos que asegurarnos de que todos estén seguros para hacer esto correctamente", comentó, en el anonimato, un prioritario de la Liga Americana.

El aumento de casos por coronavirus en Estados Unidos ha obligado a tomar esa decisión, lo que podría modificar el calendario del próximo año, en caso de postergar el inicio de la campaña, sin embargo la Asociación de Jugadores de Beisbol de las Grandes Ligas se mantiene firme en su petición de 162 juegos y salarios completos para los beisbolistas.

"Creo que habrá una presión significativa para que los jugadores se vacunen primero antes de ir a los entrenamientos primaverales, y si eso tiene que trasladarse a abril y jugar 130 partidos, que así sea.

"Pero tener 162 juegos y comenzar los entrenamientos de primavera en el tiempo normal sin que los jugadores estén vacunados, es una locura", aseguró la fuente anónima de la Liga Nacional.

Se espera que en los próximos días de pueda hacer el anuncio oficial sobre cuándo se presentaran los peloteros a los entrenamientos y el Opening Day será en abril.