Retrasan discusión de reforma a Pemex

Ciudad de México.

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el morenista Manuel Rodríguez González, informó que el análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos se retrasó una semana a fin de incluir las aportaciones y opiniones de otros grupos parlamentarios.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de las modificaciones que debilitan al Consejo de Administración de la empresa e incrementan las facultades de su Director General, anunció que llevarán a cabo mesas de discusión y análisis con especialistas.

El legislador de Morena detalló que la iniciativa será presentada este miércoles, pero no se dictaminará.

"Por decisión también de los propios integrantes de la Comisión, ya se había tomado la decisión de que mañana miércoles sólo se presentará la iniciativa, pero no se dictaminará, no se sometiera a aprobación porque vamos a abrir, a través de parlamento abierto, mesas de discusión, de análisis", indicó.

Cuestionado sobre si la declaración de López Obrador pesó en la decisión de retrasar la dictaminación, Rodríguez González dijo que los legisladores están obligados a dar curso legislativo a la propuesta aunque, aseveró, en lo personal apoya el proyecto del Mandatario.

"La opinión del Presidente de la República es muy importante para todos, evidentemente para quienes formamos parte del grupo parlamentario de Morena.

"Sin embargo, la opinión del Presidente es en el ámbito de sus facultades y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que marca la ley y los procedimientos legislativos", señaló.

Dijo que la invitación para que el director general de Pemex acuda a San Lázaro para que emita su opinión sigue en pie, aunque dijo desconocer la fecha en la que esto ocurriría.

El domingo, El Universal publicó que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados tenía listo el dictamen para reformar la Ley de Petróleos Mexicanos que plantea crear el marco jurídico para garantizar el control de la petrolera al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través del director general de Pemex.

Para ello, se propone otorgar prácticamente todas las facultades y poder a Octavio Romero Oropeza para fijar el rumbo y destino de la empresa productiva del Estado.

El proyecto de dictamen de 84 páginas y del cual El Uiversal posee una copia, describe que a través de esa línea de mando ambos podrán dirigir, ejecutar, administrar y operar de manera integral a la empresa en materia de exploración, transformación y refinación.

"NO QUEREMOS NINGUNA MODIFICACIóN"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por no hacer ninguna modificación a la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la se le otorgue el control total al director de la paraestatal, como lo plantea un proyecto de dictamen de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados que este domingo adelantó EL UNIVERSAL.

"En el Ejecutivo no queremos ninguna modificación en ese sentido, porque no queremos darles pretextos, excusas, a los que han saqueado a Pemex. Si ahora nosotros planteamos algo así, ¿qué van a decir?, van a gritar como pregoneros de que ya se está actuando con arbitrariedad y ya no va a haber contrapesos en Pemex. ¿Qué decía la derecha, los conservadores? Que había que terminar con el monopolio de Pemex para quedarse ellos con el monopolio, porque al final eso fue. Es un doble discurso, muy hipócrita. Entonces, no, no, no. No los tocamos ni con el pétalo de una rosa, nada, ninguna modificación, ninguna modificación".