Retrasan 3 meses inauguración del nuevo aeropuerto

Las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Reynosa General Lucio Blanco serán inauguradas hasta el primer trimestre del 2019, lo que representa un atraso de por lo menos tres meses de la fecha inicial.

El director de Turismo Municipal, Rodolfo González González, informó que para darle celeridad al proyecto se reunió con el director del inmueble.

"Se llegó a la conclusión de que en marzo tentativamente se convocará a una inauguración oficial, ya sostuvimos la última reunión donde se puso sobre la mesa los avances y pendientes".

El avance en las obras es de 80 por ciento, atribuyó el atraso a las condiciones meteorológicas adversas, como corrientes de viento, lluvias atípicas, altas y bajas temperaturas.

Pero aún así, dentro del complejo todavía se observa una manta donde se anuncia que la apertura sería antes de concluir el 2018.

"Los trabajos no entorpecen en nada las labores del aeropuerto, de hecho es un trabajo estético, no es algo funcional, por lo que los pasajeros no tienen porque preocuparse".

El nuevo aeropuerto contará con salas de recepción, cafeterías, puntos comerciales y módulos de información turística.

Por lo pronto, los turistas y locales que utilizan la terminal área tienen que atravesar por un pasillo de madera para llegar a las salas de abordaje, de espera y a los puntos de abordaje.