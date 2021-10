Retrasan 21 días operación de fracturado en el H.G.

Río Bravo, Tam.- Paciente que sufriera fractura en percance vial, enfrenta la burocracia y tortuguismo ante operación que debería ser urgente, pero que no se le ha efectuado desde hace 21 días en el Hospital General.

Sorprendentemente el denunciante es trabajador del Hospital y de nada le ha servido, pues hasta la fecha, no se efectúa la intervención quirúrgica.

"No han operado al hijo del compañero, porque no había tornillos, pues llegaron pero no estaban completos, José (padre del paciente, quien a su vez también se llama José Cárdenas) trajo un documento dirigido a la dirección, para solicitar que le permitieran traer los tornillos de fuera, pero lo agarraron y se lo rompieron", comentó Jhonatan Echartea, radiólogo del nosocomio, quien es parte del Sindicato de ese nosocomio.

Por su parte, la familia del paciente, aseguró, procederán a denunciar a quien resulte responsable por este acto que consideran negligencia, refirió Jesús Cárdenas, abuelo del paciente.