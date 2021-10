Retrasa Disney el estreno de 6 películas de Marvel

El año pasado, por ejemplo, demostró ser un gran obstáculo para la franquicia cuando la pandemia de coronavirus obligó a Marvel Studios a retrasar todas sus películas y programas de televisión que había planeado. Sin embargo, después de múltiples ajustes, el MCU pareció finalmente establecerse en un camino definido.

Sin embargo, los calendarios 2022 y 2023 del estudio acaban de recibir una gran reorganización. Disney comenzó la reestructuración de su calendario con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, planeada originalmente para marzo de 2022; ahora se trasladó al 6 de mayo del mismo año.

Esa era la fecha original para ver Thor: Love and Thunder, que se lanzará ahora el 8 de julio de 2022, tomando así el lugar de Black Panther: Wakanda Forever, que se movió para el 11 de noviembre de 2022.

The Marvels, mientras tanto, abandonaron 2022 por completo y se lanzarán el 17 de febrero de 2023, mientras que Ant-Man and the Wasp: Quantumania ahora está prevista para el 28 de julio de 2023.

Además, dos películas de Marvel sin título en 2023 se han retirado del calendario, mientras que una se ha reprogramado para el 3 de noviembre de ese mismo año.

Según los informes, estos retrasos se deben a preocupaciones de producción y no a la taquilla, lo que tiene sentido si se considera que Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos se ha convertido en una de las películas más taquilleras de 2021.

Disney también ajustó las fechas de lanzamiento de Indiana Jones 5, una película de acción en vivo sin título y una película ubicada en el siglo XX, pero Marvel fue quien obtuvo los cambios más grandes.

La única película del MCU que salió ilesa fue Guardians of the Galaxy Vol. 3, que debutará como originalmente se preveía, en mayo de 2023.