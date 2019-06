Retos urbanos de Reynosa. Entrevista con el Ing. Carlos Nuño Robles

Los desarrollos urbanos están asentados en las zonas que no son habitables de acuerdo con un programa que se hizo desde la época del presidente Adolfo López Mateos . Ing. Carlos Nuño Robles

El Mañana / Staff.- "Reynosa ha tenido un crecimiento de platos rotos", afirmó el Ingeniero Carlos Nuño Robles, quien fue director de Obras Públicas y director de Planeación Municipal en dos trienios consecutivos, además de director deSocial de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Autor del libro Sin Olvidar a Reynosa, además del opúsculo Broncópolis, 10 retos urbanos de Reynosa y Cesto Bruñido, todos ellos publicados por Amazon y editoriales locales, es un estudioso del municipio.

Explicó que: "Las zonas habitacionales de Reynosa han crecido como los pedazos de un plato roto, inclusive desvinculados uno de otros. En medio de ellos, grande extensiones de terrenos vacíos. Y, además, los desarrollos urbanos están asentados en las zonas que no son habitables de acuerdo con un programa que se hizo desde la época del presidente Adolfo López Mateos. Fue el Plan Regulador de Reynosa, que no se obedeció nunca, en el cual se fijaban los lineamientos para el crecimiento de la ciudad.

No que los ingenieros o técnicos del municipio no hayan sabido cómo desarrollar a Reynosa; sino que, en esos tiempos eran muchísimo más importantes el superintendente de Petróleos Mexicanos, el administrador de la Aduana y la Junta Federal de Mejoras Materiales era la que hacía la obra pública. Los alcaldes debían rendir pleitesía al superintendente, al administrador y al presidente de la Junta para lograr que se hiciera una obra.

La pavimentación, la introducción del agua potable y el drenaje, la planta potabilizadora, el parque de beisbol, las clínicas, la electrificación, las hizo la JFMM. El Plan de Rescate de la Frontera, ideado por López Mateos, incluyó, afortunadamente, a Reynosa. Entonces, la presidencia municipal tenía muy poco margen de acción.

EN LA FRONTERA. Mapa comparativo del desarrollo urbano de Reynosa y McAllen, a ambos lados del río Bravo.

LOS CINCO MOTORES

Cuando Petróleos Mexicanos trajo a Reynosa la refinería, esta región ya tenía varios motores en marcha que impulsaban fuertemente su desarrollo: La agricultura y la ganadería con la creación de los distritos de riego, el comercio exterior con la aduana y el turismo. Venía una elevada cantidad de americanos a los restaurantes de la frontera, donde había servicio de calidad internacional. Durante la época dorada de Reynosa, la Calzada del Puente que luego se llamó Avenida Virreyes estaba llena de turistas, nacionales y extranjeros.

Era tanto el auge que yo preferí salirme de Pemex porque aquí lo que hicieras tenía mucha posibilidad de tener éxito. Era una ciudad en crecimiento acelerado; pero, ese crecimiento también ocasionó un montón de problemas, porque, en lugar de ser un crecimiento que se encausara a través del plan regulador que hizo por allá por los 60s el arquitecto Mario Pani, que sí se intentó; la realidad es que no se podía con los grupos de intereses creados de los propietarios de la tierra.

LOS INTERESES CREADOS

Los dueños de la tierra, en contubernio con los políticos hicieron a un lado el plan rector y se dedicaron a hacer negocio. Ya no importaba cómo se desarrollaba la mancha urbana, sino cómo era posible hacer más dinero con el menor esfuerzo.

En Reynosa, como en todo el estado y prácticamente toda la frontera, había leyes que regulaban el crecimiento demográfico. Leyes muy buenas; pero, no se aplicaron porque las instituciones que debían encargarse de ello, no tenían la fuerza, el poder para imponerlas. Eran más poderosos los influyentes. Era común que el dueño de un predio rural le pidiera al gobernador la autorización para hacer ahí una colonia y ya con la firma del gobernador, no había nadie que pudiera oponerse.

Después, conseguía con el alcalde que le pasara el agua y con la Comisión Federal de Electricidad que le pusieran la luz. Así se hicieron grandes fortunas.

Un ejemplo ilustrativo es el de una colonia al sureste de la ciudad cuyo propietario la lotificó y ofreció a muy bajo precio un terreno en lo que sería cada cuadra. Tenía a una señora llamada Cuquita como líder de la colonia. Un día que visitó Reynosa el presidente Luis Echeverría, doña Cuquita con otras señoras con muchos niños andrajosos, se le atravesaron en la carretera, obligándolo a bajar de autobús. Ahí, llorando le dijeron que no tenían agua ni luz.

El presidente ordenó que se les dotara de agua potable y energía eléctrica, haciendo el gobierno federal lo que correspondía al fraccionador. El fraccionador pudo elevar el precio de sus terrenos, con muchísima ganancia y la ciudad se vio en problemas para abastecer de los servicios a una colonia despoblada y lejana. Así era el negocio de la urbanización.

FALTA VOLUNTAD POLÍTICA

Si los dueños de la tierra son, al mismo tiempo, los políticos que tienen en sus manos el destino del municipio, ¿les podría interesar poner orden? ¿Realmente podrían sacrificar una parte de sus recursos para poner orden donde no lo hay?

Yo puedo enumera fácilmente los principales problemas de Reynosa. Inclusive he escrito un opúsculo al respecto, en primer lugar los caídos de la red de drenaje, que lleva a otro problema más complejo e importante: el suministro de agua potable. La rehabilitación del drenaje es un problema que todos los gobernantes soslayan porque no luce; pero, demás, porque requiere de inversiones que sobrepasan la capacidad del municipio y quizá del estado. Tal vez tenga que intervenir la federación.

La calidad del agua que se toma en las casas, se ha venido degradando. Anteriormente, cuando se construyó la planta potabilizadora, se proveía de la presa Marte R, Gómez; pero, después de que se hizo la presa El cuchillo, la fuente de abastecimiento es el rio Bravo, con un agua mucho más contaminada. No estoy seguro, pero creo que la planta no fue diseñada para operar con esos niveles de contaminación, por eso es que el agua purificada es un tremendo éxito comercial.

Además, está la falta de capacidad técnico-operativa para llevar el agua a los nuevos asentamientos urbanos construidos al vapor. Las lomas, los canales, los derechos de vía y otros obstáculos, hacen imposible la comunicación y el traslado del agua a enormes distancias.

EL ABANDONO DE LOS JÓVENES

La rapiña con la propiedad de la tierra ha llegado a tales extremos que la mayor parte de las colonias de Reynosa, nuevas y viejas, carece de equipamiento municipal, esto es, no se dejaron las superficies necesarias para escuelas, áreas deportivas, recreativas y comunales.

Las leyes municipales exigen que todo fraccionador debe dejar un tanto por ciento de los terrenos para beneficio comunitario; pero, por los mismos compadrazgos y componendas entre fraccionadores y políticos, muchas veces siendo la misma persona, esas disposiciones no se respetan.

Para ir a la escuela los niños deben caminar grandes distancias, muchas veces con obstáculos insalvables que los hacen dar grandes rodeos; además, los jóvenes no tienen ya espacios para el deporte y la recreación.

Antes, se juntaban los muchachos y donde quiera se organizaban para echarse una "cascarita", ahora, no. Todo está bardeado y los espacios deportivos son de paga.

Los parques están descuidados. Esos temas son de la mayor importancia porque son las escuelas, los campos deportivos, los espacios recreativos donde las nuevas generaciones adquieren las habilidades sociales para llevarse bien con los demás. Las alternativas, ya las conoce y las padece la ciudad. El resultado no puede ser otro más que la violencia.

NO SE HA CONSTRUIDO CIUDADANÍA

Dado que Reynosa es una ciudad poblada por gente venida de todas partes de la geografía nacional, no ha sido posible construir ciudadanía. Nos se ha podido despertar entre sus habitantes esos sentimientos de solidaridad que caracterizas a los pueblos del interior. Aun viniendo de comunidades con muchas lazos afectivos, llegando a Reynosa las personas se aíslan y asumen un sentimiento de competencia. A ver quién tiene los tenis más "nice" o la camioneta más poderosa.

A los grupos de poder que hemos señalado, les interesa que así ocurra, para que no se puedan unir en defensa de sus propios intereses. Los vecinos no se conocen o no se hablan, las relaciones son malas y todos están imbuidos en el consumismo y la competencia.

Los liderazgos que se han construido no son para organizar a la gente para poner orden dentro y fuera del hogar. La comunicación social de los gobiernos está encaminada a alabar al gobernante y hacer gala de las obras realizadas; pero, no se enfoca a crear consciencia de que la violencia se puede terminar cuando exista más comunicación entre los vecinos, o de que una ciudad limpia es más bonita y saludable.

Quizá esa sea la tarea más importante. Quizá ese sea el cambio real que Reynosa, Tamaulipas, México necesitan. Un cambio de mentalidad para construir ciudadanos conscientes y responsables.

¿Por qué en lugar de gastar tanto dinero en campañas electorales, no se destina a crear consciencia a través de los medios?

Más que la obra pública, la transformación de México será recobrar los valores que hicieron de México un pueblo notable", dijo el Ing. Carlos Nuño Robles.