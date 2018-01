Retornarán desplazados de manera parcial a sus comunidades en Chiapas

En un comunicado indicó que el gobierno del estado y las instituciones de justicia y seguridad "tendrían que cumplir eficazmente su obligación de garantizar las condiciones de seguridad", pero ante la necesidad de labrar sus tierras y atender sus cultivos, realizarán el regreso parcial, entre las 7:00 y las 9:00 horas de este martes.

El cabildo de Chalchihuitán responsabilizó al gobierno del estado de cualquier incidente o hecho que atente contra la integridad física de los habitantes, pues "prevalecen los disparos de armas de fuego en ciertos puntos de la zona limítrofe con Chenalhó".

Y peor aún, alertó, si no hay castigo y desarme de las personas que "provocaron muchos daños irreparables, el caso quedará en el olvido como la masacre de Acteal de 1997".

Luego del pasado 18 de octubre cuando fue asesinado el indígena Samuel Luna Girón, de Chalchihuitán, unos 5 mil pobladores de ese municipio se desplazaron por temor a la agresión de sus vecinos de Chenalhó.

Al difundir el comunicado del ayuntamiento, Marcelo Pérez Pérez, responsable de la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, dijo que el retorno es una luz de esperanza que los alegra, aunque las condiciones "no están dadas, ellos han decidido regresar a sus comunidades".

El Ayuntamiento invitó a organismos no gubernamentales a participar como observadores del retorno parcial de las familias desplazadas a sus viviendas y tierras de cultivo "y así seguir denunciando las omisiones del gobierno en lo que se requiera".

Chalchihuitán y Chenalhó libran un conflicto por límites territoriales desde hace más de 40 años.